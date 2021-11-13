لسعة عقرب
الصورة تعبيرية

في مصر.. 3 وفيات ومئات الإصابات بلدغات عقارب بسبب الفيضانات

2021-11-13 / 2:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة المصرية بمنطقة أسوان، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 450 شخصا آخرا بلدغات العقارب نتيجة الطقس السيئ الذى ضرب أسوان أمس الجمعة وأحدث فيضانات.

وتمكنت مديرية الصحة بأسوان من توفير 260 مصلا ضد لسعات عقارب لمستشفى أسوان الجامعي لمساعدة أطباء المستشفى في توفير الرعاية الطبية للمرضى المصابين.

وشهدت بعض الطرق في أسوان تراكما لمياه الأمطار والفيضانات مما تسبب بتوقف بعض السيارات وسط الطريق، حيث علقت وسط المياه وجرفتها السيول، وتحطم بعضها بسبب سقوط الأشجار عليها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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