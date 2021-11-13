العيون.. إيقاف 114 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس - العيون

تم، أمس الخميس بإقليم العيون، إيقاف ما مجموعه 114 مرشحا للهجرة غير الشرعية كانوا في طريقهم نحو جزر الكناري، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم إحباط هذه العملية على بعد حوالي 28 كلم شمال-غرب ميناء العيون.

وأضافت أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية، الذين تم اقتيادهم سالمين وفي صحة جيدة، كانوا على متن قاربين مطاطين.

يذكر أن المصالح الأمنية كثفت، خلال الفترة الأخيرة، من عملياتها لمكافحة الهجرة السرية على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

وتندرج هذه العمليات، التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر.

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