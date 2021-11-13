صورة تعبيرية

العيون.. إيقاف 114 مرشحا للهجرة السرية

2021-11-13 / 9:40 صباحًا
0
هبة بريس - العيون

تم، أمس الخميس بإقليم العيون، إيقاف ما مجموعه 114 مرشحا للهجرة غير الشرعية كانوا في طريقهم نحو جزر الكناري، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم إحباط هذه العملية على بعد حوالي 28 كلم شمال-غرب ميناء العيون.

وأضافت أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية، الذين تم اقتيادهم سالمين وفي صحة جيدة، كانوا على متن قاربين مطاطين.

يذكر أن المصالح الأمنية كثفت، خلال الفترة الأخيرة، من عملياتها لمكافحة الهجرة السرية على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

وتندرج هذه العمليات، التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of جريمة بشعة تهز فاس.. مقتل ثلاثيني على يد مختل عقليا

جريمة بشعة تهز فاس.. مقتل ثلاثيني على يد مختل…

2021-11-13 / 9:19 صباحًا
Photo of برشيد.. سطو مسلح على وكالة لتحويل الأموال

برشيد.. سطو مسلح على وكالة لتحويل الأموال

2021-11-12 / 5:45 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ببحر البوران

تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ببحر البوران

2021-11-12 / 2:12 مساءً
Photo of توقيف خمسيني وحجز أزيد من 1 كلغ من مخدر الهيرويين بالفنيدق

توقيف خمسيني وحجز أزيد من 1 كلغ من مخدر…

2021-11-12 / 10:43 صباحًا
Photo of مكناس.. الرقم الأخضر يطيح بقاضي بمحكمة الأسرة متلبسا بتلقي رشوة

مكناس.. الرقم الأخضر يطيح بقاضي بمحكمة الأسرة متلبسا بتلقي…

2021-11-12 / 10:06 صباحًا
Photo of مصرع طفلين في حريق نشب بأحد المنازل بطنجة

مصرع طفلين في حريق نشب بأحد المنازل بطنجة

2021-11-11 / 5:40 مساءً
Photo of شفشاون ..طالب قرٱن يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية

شفشاون ..طالب قرٱن يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية

2021-11-11 / 5:13 مساءً
Photo of واد الشراط.. انتشال 4 جثت والبحث عن مفقودين في حادث تحطم قارب للهجرة السرية

واد الشراط.. انتشال 4 جثت والبحث عن مفقودين في…

2021-11-11 / 2:44 مساءً
Photo of القصر الكبير.. عشريني يضع حدا لحياته بشرب سم الفئران

القصر الكبير.. عشريني يضع حدا لحياته بشرب سم الفئران

2021-11-10 / 3:02 مساءً
Photo of برشيد.. شجار يودي بحياة شاب طعنا

برشيد.. شجار يودي بحياة شاب طعنا

2021-11-10 / 2:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق