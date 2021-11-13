جريمة بشعة تهز فاس.. مقتل ثلاثيني على يد مختل عقليا

هبة بريس - فاس

اهتزت منطقة حفرة مولاي ادريس التابعة لمقاطعة المرينيين بفاس، أمس الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من عمره، تلقى طعنات قاتلة على يد مختل عقلي.

و قال شاهد عيان في تصريحه ل ” هبة بريس ” أن مختلا عقليا هائج قَتَلَ، شاب يبلغ من العمر 34 سنة ، بواسطة آلة حادة عبارة عن “موس ” ، وسط الشارع العام بالمنطقة المذكورة ، الأمر الذي خلف ذعرا وخوفا شديدا لدى مستعملي الشارع مسرح الجريمة، وفي صفوف عامة المواطنين ممن حضروا أطوار هذه الجريمة المروعة.

وأضاف الشاهد، أن الجاني شرع في محاولة ضرب كل من يصادفه بواسطة سلاح أبيض ، حيث وجه احدى الضربات القاتلة أصابت الضحية على مستوى الصدر تسببت له في نزيف دموي حاد ،مشيرا الى ان الجاني يعاني من مرض نفسي ، ويتعاطى الأدوية بسبب إدمانه على الحبوب المهلوسة.

وفور علمها بوقوع الجريمة، هرعت إلى عين المكان عناصر السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية، ليتم في زمن قياسي توقيف الجاني “المختل العقلي” .

هذا ، و تم وضع الجاني تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمامها ، فيما جرى نقل الضحية على متن سيارة الإسعاف نحو المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، قبل أن يفارق الحياة بعد تفاقم وضعه الصحي قرب قسم المستعجلات. يضيف ذات المصدر

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