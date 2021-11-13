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طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-13 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بكل من الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي للبلاد وهضاب الفوسفاط مع تكون صقيع محلي وذلك خلال الليل والصباح.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس الكبير. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى و شمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن هبات رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02- و 03 درجات بالأطلس، ما بين 02 و 06 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و 20 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة. وستكون ما بين 06 و 13 درجة بباقي الجهات .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 23 و 28 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و 32 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 17 و23 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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