عبد المجيد تبون

منار السليمي: البطاطس باتت مؤثرة في التعديلات الحكومية بالجزائر

2021-11-12 / 3:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، خلى التعديلات الحكومية التي أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال السليمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعديلا حكوميا يبدو في أحد جوانبه تأثير البطاطس حاضرا”.

وأضاف المحلل السياسي مدونا “الرئيس الجزائري استغنى على وزير الفلاحة الذي كان هذا الصباح يعرض خيوطا بلاستيكية ملفوفة ب” الميكة” ويتحدث عن استراتيجية فلاحية جديدة ،ال”بطاطس باتت مؤثرة في التعديلات الحكومية بالجزائر .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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