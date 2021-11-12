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بسبب كورونا.. سلطات مدينة صينية تطلب من المواطنين عدم الخروج من منازلهم

2021-11-12 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

ناشدت السلطات في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

وحسب “رويترز”، يأتي ذلك على خلفية تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا في المدينة للحد من الانتقال إلى خارج المدينة وتقليل الحصص الدراسية وإغلاق عدد من الأماكن، بعدما طلبت الدولة من المدينة احتواء الانتشار بسرعة أكبر.

وأظهرت البيانات الرسمية اليوم الجمعة أن مدينة داليان سجلت أمس 52 إصابة مؤكدة، وهو عدد أكبر مما شهدته أي مدينة صينية أخرى تأثرت بالمرض خلال فترة انتشار مستمر على مستوى البلاد بدأت في منتصف أكتوبر.

كما أن العدد يمثل أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة بالمدينة في اليوم السابق وهو 21 حالة.

وأعلنت السلطات في ساعة متأخرة أمس الخميس قرارا بتقليص عدد المسافرين إلى خارج المدينة بنسبة 96.5 في المئة إلى 918 شخصا في المتوسط يوميا، وذلك بعدما فرضت المدينة التي يقطنها 7.5 مليون نسمة قيودا على وسائل النقل العام وحذرت سكانها من الانتقال إلى خارج داليان لأسباب غير ضرورية.

وناشدت المدينة مواطنيها اليوم الجمعة عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

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