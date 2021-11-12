طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي وهضاب الفوسفاط، مع تكون جليد محليا خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة، وبعض الكتل الضبابية المحلية بالسهول المحيطية الشمالية والوسط ومناطق السايس.

وستكون السماء غائمة جزئيا بأقصى الجنوب مع قطرات متفرقة محلية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى شرقية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2- و3 درجات بالأطلس، وما بين 00 و05 درجات بالريف، والهضاب العليا الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وبأقصى الجنوب الشرقي، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 08 و13 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وبسوس و ما بين 14 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، بالريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالسايس، والواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و 25 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وبمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و31 درجة بالأقاليم الصحراوية

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