ارتفاع الأسعار.. الPPS يدعو الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين

2021-11-11 / 11:24 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى اتخاذ كل ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.

واعتبر المكتب السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه أنه على الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملةً من حيثُ الحضورُ السياسي والتواصلُ الضروري والإنصاتُ لنبض الشارع، والتفاعلُ الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية”

وأشار الحزب، الى تسجيل ارتفاعٍ في أسعار المحروقات وغلاءٍ في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم.

وإدراكِا منه لكون الأمر مرتبطٌ نسبياً بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، يضيف الحزب، فإنَّه يُثيرُ، بشدة، الانتباهَ إلى ما يُــشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من “خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل”..

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of التوقيع على إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب في المغرب

التوقيع على إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب في المغرب

2021-11-11 / 1:09 مساءً
Photo of علماء موريتانيا يشيدون بحكمة المغرب ويدعون الجزائر لتجنيب التوتر بالمنطقة

علماء موريتانيا يشيدون بحكمة المغرب ويدعون الجزائر لتجنيب التوتر…

2021-11-11 / 11:05 صباحًا
Photo of الاستقلال: نعتز بأن أغلب المنتخبين الممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية ينتمون للحزب

الاستقلال: نعتز بأن أغلب المنتخبين الممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية…

2021-11-11 / 10:27 صباحًا
Photo of الملك يعزي رئيس سيراليون في ضحايا انفجار مأساوي بفريتاون

الملك يعزي رئيس سيراليون في ضحايا انفجار مأساوي بفريتاون

2021-11-11 / 9:46 صباحًا
Photo of وهبي: “آلمتني هزيمة البيجيدي ومرتاح لعودة لبنكيران”

وهبي: “آلمتني هزيمة البيجيدي ومرتاح لعودة لبنكيران”

2021-11-11 / 9:07 صباحًا
Photo of المغرب يترأس منتدى التعاون المالي لوحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية

المغرب يترأس منتدى التعاون المالي لوحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية

2021-11-11 / 7:30 صباحًا
Photo of فرنسا تتشبت بخفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة

فرنسا تتشبت بخفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة

2021-11-10 / 10:43 مساءً
Photo of مجلس النواب يعقد جلسة عمومية السبت المقبل

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية السبت المقبل

2021-11-10 / 6:21 مساءً
Photo of تعيين محمد أوجار مجددا رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا

تعيين محمد أوجار مجددا رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في…

2021-11-10 / 5:44 مساءً
Photo of سفير الصين بالمغرب يثمن العلاقات “الجيدة والاستراتيجية” بين البلدين

سفير الصين بالمغرب يثمن العلاقات “الجيدة والاستراتيجية” بين البلدين

2021-11-10 / 4:52 مساءً

تعليق واحد

  1. يا سي بنعبدالله…كنت في الحكومة…أرينا ما هي القوانين التي على الحكومة أن تطبقها ….لأن خطابك هذا لا يفيدني في شيئ أنا كمواطن مستهلك وكمواطن تاجر…..االله يهديك…كفانا من “الهذرة الخاوية “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق