الملك محمد السادس

الملك يعزي رئيس سيراليون في ضحايا انفجار مأساوي بفريتاون

2021-11-11 / 9:46 صباحًا
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهوية سيراليون، السيد جوليوس مادا بيو، على إثر الانفجار المأساوي الذي وقع في العاصمة فريتاون.

وأكد جلالة الملك، في هذه البرقية، أنه تلقى ببالغ الأسى نبأ هذا الانفجار المأساوي الذي وقع في فريتاون، والذي أسفر للأسف عن وقوع العديد من الضحايا.

كما عبر جلالة الملك عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وأعرب جلالته لفخامة الرئيس السيراليوني ولأسر الضحايا ولشعب سيراليون الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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