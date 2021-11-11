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طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-11 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية و الجنوب-الشرقي مع تكون جليد محليا خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ تشكل بعض الكتل الضبابية المحلية شمال المنطقة الشرقية، مع سماء غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية أو مغشاة أحيانا بسحب عليا بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 2- و 3 درجات بالأطلس، وما بين 00 و 05 درجات بالريف، والهضاب العليا الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين و 04 و 09 درجات بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وبأقصى الجنوب الشرقي، وبهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 08 و 13 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وبسوس، وما بين 14 و 20 درجة بالأقاليم الوجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 12 و 17 درجة بالمرتفعات، وبالريف و بالهضاب العليا الشرقية، و ما بين 16 و 22 درجة بالسايس، والواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و 26 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، و بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 25 و 30 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، و قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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