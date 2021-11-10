عبد المجيد تبون

منار السليمي: خطابات وادعاءات الكابرانات لا تتجاوز صداها مخيمات تندوف

2021-11-10 / 3:22 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الأستاذ والمحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، أن خطابات وادعاءات نظام تبون لا تتجاوز صداها مخيمات تندوف.

وقال السليمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “راسل لعمامرة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بخصوص حادث الشاحنتين، ونظم الاعلام الجزائري حملة ضد المغرب بخصوص ادعاء ” مقتل ثلاث جزائريين في الشاحنتين” ، وجمع كل البعثات الدبلوماسية في الجزائر ،فماذا كانت النتيجة ؟لا أحد ارسل تعزية لنظام الكابرانات”.

وأضاف السليمي مدونا “جماعة واحدة هي التي ارسلت تعزية للكابرانات هي جماعة بن بطوش البوليساريو ،مامعنى هذا؟ معنى هذا أن خطاب وادعاءات وأساطير الكابرانات تنطلق من العاصمة الجزائر ولاتتجاوز في صداها مخيمات تندوف .”

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