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12 قتيلا و2412 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2021-11-10 / 10:51 صباحًا
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هبة بريس

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 2412 آخرون بجروح، إصابات 92 منهم بليغة، في 1782 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى سابع نونبر 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا التجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألفا و171 مخالفة، وإنجاز 6732 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و439 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و516 ألفا و425 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3753 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 6732 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 219 مركبة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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