السعيد شنقريحة

“انتقد سيناريو حادث الشاحنات”.. شنقريحة يقيل جنرالا بالجيش الجزائري

2021-11-10 / 9:20 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشف موقع “ألجيريا بارت بلوس”، عن معارضة أحد أفراد الجيش الجزائري لخطة نظام العسكر، بخصوص حادثة الشاحنات التي أودت بحياة 3 مواطنين جزائريين.

وذكر الموقع نقلا عن مصادره، أن شنقريحة أعغى الجنرال محمد قايدي، الذي كان يشغل مهمة رئيس دائرة الاستعمال والتحضير في الجيش الجزائري، بسبب معارضته لسيناريو حادثة الشاحنات.

وأضاف المصدر ذاته، أن خلافا حادا وقع بين قايدي والسعيد شنقريحة، حول إدارة حادث الشاحنات الجزائرية التي دمرت بالقرب من المنطقة العازلة في بير لحلو بالصحراء المغربية وأسفرت عن وفاة 3أشخاص.

وأضاف أن “محمد قايدي تجرأ أمام رئيسه في الجيش على التعبير عن خلافه حول طريقة إدارة هذه الأزمة الأمنية والرد الذي ينبغي اتخاذه ضد الجار المغربي. والأخطر من ذلك هو أن اللواء محمد قايدي قد أثار العديد من الأسئلة حول الظروف التي مات فيها سائقو الشاحنات الجزائريون الثلاثة “.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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