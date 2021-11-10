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طقس الأربعاء.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

2021-11-10 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محليا بكل من مرتفعات الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب- الشرقي، السايس والفوسفاط وذلك خلال الليل.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى وغرب الواجهة المتوسطية.

ومن المحتمل أيضا تسجيل تناثر حبات رملية بالجنوب- الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بالجنوب.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة شمالية الى شرقية بالجنوب ، جنوبية بالجنوب-الشرقي ومن القطاع الشمالي الى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 – و 03 درجات بالأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و 14 درجة بأقصى الجنوب ،شمال الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى ، وما بين 14 و 21 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، ومابين 03 و 09 درجات بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، ومابين 22 و 27 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ، أقصى الجنوب-الشرقي ،منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية ، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، ومنطقة البوغاز، وما بين كاب سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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