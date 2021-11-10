طقس الأربعاء.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محليا بكل من مرتفعات الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب- الشرقي، السايس والفوسفاط وذلك خلال الليل.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى وغرب الواجهة المتوسطية.

ومن المحتمل أيضا تسجيل تناثر حبات رملية بالجنوب- الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بالجنوب.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة شمالية الى شرقية بالجنوب ، جنوبية بالجنوب-الشرقي ومن القطاع الشمالي الى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 – و 03 درجات بالأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و 14 درجة بأقصى الجنوب ،شمال الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى ، وما بين 14 و 21 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، ومابين 03 و 09 درجات بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، ومابين 22 و 27 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ، أقصى الجنوب-الشرقي ،منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية ، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، ومنطقة البوغاز، وما بين كاب سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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