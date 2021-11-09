بحضور لفتيت والجازولي ومزور.. أخنوش يجتمع بمدراء المراكز الجهوية للاستثمار

2021-11-09 / 5:45 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 9 نونبر 2021 بالرباط، اجتماعا خصص لملف الاستثمار، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، و غيتة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مديري المراكز الجهوية للاستثمار لكل جهات المملكة.

وخصص هذا الاجتماع لمناقشة مجموع التدابير الضرورية لتحفيز الإقلاع الاقتصادي من خلال الاستثمار ولتسهيل المبادرة الاستثمارية.

كما انكب الاجتماع على مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل السياسات العمومية في مجال الاستثمار، على المستوى الجهوي، ومكن من الوقوف على الإنجازات الهامة التي قامت بها هذه المراكز خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد الإصلاح العميق الذي عرفته، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماع المخصص لملف الاستثمار، الذي كان السيد رئيس الحكومة قد ترأسه في 27 أكتوبر الماضي، بهدف مناقشة مجموع التدابير الضرورية لمواكبة الاستثمار المنتج، والمذر للقيمة المضافة ولفرص الشغل، وخاصة من خلال عمل المراكز الجهوية للاستثمار.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب ينشئ فرعا لشركة صينية متخصصة في صنع الأسلحة

المغرب ينشئ فرعا لشركة صينية متخصصة في صنع الأسلحة

2021-11-09 / 10:39 صباحًا
Photo of أخنوش يجتمع برؤساء الجهات والجماعات والمنتخبين

أخنوش يجتمع برؤساء الجهات والجماعات والمنتخبين

2021-11-09 / 9:05 صباحًا
Photo of وزارة الفلاحة: الميزانية الاستثمارية تبلغ نحو 15.5 مليار درهم سنة 2022

وزارة الفلاحة: الميزانية الاستثمارية تبلغ نحو 15.5 مليار درهم…

2021-11-09 / 8:35 صباحًا
Photo of ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقابل انخفاض أسعار الفنادق بتطوان شهر شتنبر

ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقابل انخفاض أسعار الفنادق بتطوان…

2021-11-09 / 7:30 صباحًا
Photo of وزيرة الطاقة ..إطلاق مشاورات لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز

وزيرة الطاقة ..إطلاق مشاورات لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز

2021-11-08 / 9:48 مساءً
Photo of بمشاركة خبراء مغاربة.. إنشاء أكبر تلسكوب بحري في العالم

بمشاركة خبراء مغاربة.. إنشاء أكبر تلسكوب بحري في العالم

2021-11-08 / 7:28 مساءً
Photo of أكادير : لقاء بين مصدري الخضر والفواكه ومسؤولي ميناء طنجة لتجاوز معيقات موسم التصدير

أكادير : لقاء بين مصدري الخضر والفواكه ومسؤولي ميناء…

2021-11-08 / 12:42 مساءً
Photo of رئيس رابطة للشركات بايطاليا.. على أوروبا رفض استغلال الطاقة كسلاح سياسي من لدن الجزائر

رئيس رابطة للشركات بايطاليا.. على أوروبا رفض استغلال الطاقة…

2021-11-07 / 4:58 مساءً
Photo of سفير مغربي.. الأقاليم الجنوبية شهدت تطورات وازنة خلال السنة الجارية

سفير مغربي.. الأقاليم الجنوبية شهدت تطورات وازنة خلال السنة…

2021-11-07 / 2:08 مساءً
Photo of سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

2021-11-07 / 1:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق