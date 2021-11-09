فايزر: دواء كورونا سيكون متوفرا في هذا التاريخ

2021-11-09 / 3:18 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال المدير الإقليمي لشركة فايزر في بريطانيا، بن أوزبورن ، الثلاثاء، إن دواء فيروس كورونا سيكون متوفر مع مطلع العام المقبل، في حال حصل على موافقة السلطات.

وكانت فايزر، عملاق صناعة الأدوية الأميركية، أعلنت الأسبوع الماضي أن الدواء “باكسلوفيد” أظهر قدرته على تقليل خطر نقل مرضى “كوفيد -19” إلى المستشفيات أو الوفاة العديد من البالغين بنسبة 89 بالمئة.

وصرح أوزبورن لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية إنه إثر التجارب السريرية التي أجريت على الدواء، فإن الشركة تعمل مع السلطات الصحية حول العالم، خاصة في بريطانيا بشأن إقرار الدواء الجديد.

وتوقع المسؤول في شركة فايزر أن يتم تسجيل اللقاح في الأسابيع المقبلة، على أن يكون متاحا في وقت مطلع عام 2022.

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