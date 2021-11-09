انطلاق المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في دورته 14

نجلاء مزيان: هبة بريس

انطلق مساء أمس الاثنين، حفل افتتاح المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في دورته الرابعة عشرة، وذلك بمشاركة العديد من نجوم الفن وصُنّاع السينما في المغرب.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة والمخرجة سامية أقريو التي تسلمت درع التكريم من وزير الشباب والثقافة مهدي بنسعيد.

ومن أبرز ضيوف حفل الافتتاح، الفنان رفيق بوبكر، هند السعديدي، حسن فولان، أحمد الناجي، محمد الشوبي، ومحمد مفتاح و آخرون.

و يعرض المهرجان المنظم من طرف جمعية أبي رقراق في هذه الدورة، (يعرض) 10 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وخمسة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية.

إلى جانب نافذة على الفيلم المغربي القصير من إخراج مواهب نسائية شابة، ونافذة على الفيلم الروائي المغربي الطويل، كما يشمل برنامج المهرجان ندوات وورش عمل ومحاضرات.

ومن أبرز الأفلام المشاركة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة (كوستا برافا)، للمخرجة منية عقل من لبنان، و(كارلا سولا) للمخرجة ناتالي ألفاريس ميسن من كوستاريكا…

ويستضيف المهرجان، السينما السويسرية ضيف شرف، احتفاء بمرور 100 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وسويسرا.

ويهدف المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا إلى الحفاظ على توجهه الأصلي وعلى هويته، بوصفه مهرجانا كرس فعالياته للخيال النسوي في السينما.

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