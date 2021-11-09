بايتاس: “حين يتم إشراك المعارضة في النقاش يكون التفاعل إيجابيا”
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2022.
و في هذا الصدد، أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن المعارضة حين يتم إشراكها في النقاش و في المراحل التي تسبق عرض القوانين في الغالب يكون التوجه هو التصويت لصالح تلك المشاريع.
و استدل الوزير المنتدب ببعض الأرقام بخصوص حصيلة المؤسسة التشريعية السابقة، حيث أن حوالي 66 مشروع قانون نالت المصادقة في قراءتها الأولى، بينما فقط 18 هي من شهدت بعض العراقيل.
و أوضح بايتاس أن فرق المعارضة بالبرلمان تلعب دورا مهما، و يفترض التنسيق و التعاون بين مختلف المكونات لما فيه المصلحة العليا خاصة فيما يتعلق بالتواصل قبل عرض مشاريع القوانين.