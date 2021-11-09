طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى محليا بارد خلال الصباح والليل بالمنطقة الشرقية، والمرتفعات، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي مع تكون صقيع محليا.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع احتمال تناثر حبات من الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة شمالية الى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب -الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- 03 درجات بالأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و09 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط وولماس، والسواحل الشمالية، والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي، وما بين 08 و 12 درجة بالوسط ، ومابين 15 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 24 و30 درجة بداخل سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0