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في مصر.. طفلان يختطفان رضيعة ويعتديان عليها ويقتلانها غرقا

2021-11-08 / 1:34 مساءً
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هبة بريس - وكالات

شهدت منطقة البلينا في سوهاج جنوب صعيد مصر، جريمة مروعة ارتكبها طفل وقاصر، أسفرت عن مقتل طفلة تبلغ من العمر عامين.

وبحسب ما ذكرته “بوابة الأهرام”، تلقت مديرية أمن سوهاج بلاغا من سائق، أفاد باختطاف ابنته من أمام مسكنه في البنيا، بعد أن أخرجها صباحا للهو أمام مسكنه، وعقب ذلك بحوالي 10 دقائق، خرج من مسكنه للإطمئنان عليها وفوجئ بعدم تواجدها.

وتمكنت الفرق الأمنية المصرية من كشف ملابسات هذه الواقعة، مشيرة إلى تورط طالب (8 أعوام) وابن عمه، طالب (13 عاما)، مقيمان بذات الناحية، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، موضحين أنهما اتفقا على استدراج الطفلة، إلا أنها لم تلب ذلك، فقام أحدهما بحملها والانصراف بها مسرعا من المكان بقصد التعدي عليها، وتم إلقاؤها عقب ذلك بفتحة ترعة مغطاة، وبإرشادهما استطاعت السلطات انتشال جثة المجني عليها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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