طقس الاثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا إلى محليا بارد، فوق مرتفعات الأطلس، والريف، والسايس، والسفوح الجنوبية-الشرقية والمنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قلية السحب بباقي المناطق.

ومن المحتمل تناثر حبات من الغبار شمال الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، جنوبية بالجنوب-الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق.

وستكون درجات الحرارة الدنيا في انخفاض، وستتراوح ما بين ناقص 04 و03 درجات بالأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و15 درجة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 03 و09 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 24 و30 درجة بالأقاليم الجنوبيةن وما بين17 و23 درجة بباقي المناطق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0