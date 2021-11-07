طقس الأحد.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

2021-11-07 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا إلى محليا بارد خلال الصباح والليل، فوق مرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، مع نزول أمطار متفرقة فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي.

وستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق. ويرتقب تناثر حبات من الغبار بالجنوب – الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستكون درجات الحرارة الدنيا في انخفاض، وستتراوح ما بين 03 و04 درجات بالأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و15 درجات بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و22 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 03 و10 درجات بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و13 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، وما بين 12 و18 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية، وما بين 13 و19 درجة بالسايس، والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وما بين 25 و31 درجة بداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و25 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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