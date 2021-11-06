قناة ألمانية : شنقريحة من رموز العشرية السوداء بالجزائر ومتعطش للدماء
سلطت قناة ” دوتشيه فيله ” الألمانية ، الضوء على رئيس أركان الجيش الجزائري ، سعيد شنقريحة واصفة إياه بـ”أحد رموز العشرية السوداء بالجزائر والقائد الفعلي للبلاد”.
واعتبرت القناة الألمانية أن شنقريحة هو مهندس الحرب الباردة مع المغرب، وداعما أساسيا لجبهة البوليساريو الانفصالية”، مشيرة إلى أن صعوده تزامن مع التوتر بين المغرب والجزائر ، حيث أصبح شنقريحة بعد وفاة قايد صالح الرجل الثاني في البلاد لكنه في الحقيقة هو القائد الفعلي للجزائر رغم وجود الرئيس تبون الذي يعد فقط واجهة مدنية لمؤسسة عسكرية متجدرة في الجزائر .
وأضافت القناة الالمانية ان شنقريحة لايفوت اي فرصة لوصف المغرب بالعدو الكلاسيكي ، موضحة ان “تبون ليس برجل قوي في الجزائر، الرجل القوي الحقيقي هو رئيس أركانها”، وبأن شنقريحة “لوث سمعته كزعيم وحشي، بل متعطش للدماء خلال العشرية السوداء”، مضيفة أنه اتهم خلال الفترة ما بين 1992 و1994 بارتكاب عمليات اغتيال بحق المدنيين، مستندة إلى مع ورد في كتاب “الحرب القذرة”، لمؤلفه الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري حبيب سويدية.
2 تعليقات
إذا كان متعطشآ للدم سوفى يرويه الجيش المغربي مايكفيه ويزول هذا العطش إن شاء الله عندما يستهدفه السلاح الفتاك القادم من أرض الذي يحكمها الملك محمد السادس
بأذن الله تعالى وبركاته سوفى يقضي على هذا العدو الجبار المتوحش
يعد شنقريحة مجرم حرب فهو المسؤول الاول عن مجزرة العشرية السوداء التي شهذتها الجزاىر وقد شهد على ذلك الضابط السابق في الجيش الجزاىري السويدية وها هو المجرم اليوم يدفع بالمنطقة الى الفتنة والهلاك واشعال نار الحرب بين الاشقاء الجارين الشعبين الجزاىري والمغربي بعدما اوصل الجزاىر الى طريق مسدود بسبب سياسته الفاسدة والمتهورة فاليوم نرى الشعب الجزاىري يعاني الكثير من الازمات من جراء هذا النظام الباىس حيث يشكو من خصاص كبير في المواد الغذاىية الاساسية المنعدمة في الاسواق منها الحليب السميد والدقيق والزيت وايضا الماء الذي يعتبر مصدر الحياة واخيرا البطاط التي اصبحت حذيث كل لسان اضافة الى تزايد عدد البطالة وانتشار الفقر اليس هذه مهزلة كبيرة تعيشها الجزاىر وياتي اليوم ويدعو الى اشعال فتيل حرب ضد المغرب مع ان بلاده غارقة في مشاكل لا تعد ولا تحصى اليس هذا من الحماقة المغرب يحكمه رجال حكماء وعقلاء لا يريدون ان ينجروا في الدخول الىى حرب مع الجزاىر وان فرضت علينا سيحرق الجيش المغربي الاخضر باليابس ولا يترك على ساحة القتال كاىنا حيا فحذاري من المغامرة والاستخفاف بالقوات المسلحة الملكية القوية والمتماسكة فهذا الجيش يتميز بخبرات كبيرة ومتطورة في مجال الحرب نحن دعاة سلام وتعايش ولسنا بدعاة الفتنة ونشر الرعب فالحرب لا طاىل منها ولا فاىز فيها الا الدمار والخراب والماسات التي تخلفها فكلامي مع الناس العقلاء وانتهى الكلام