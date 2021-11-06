قناة ألمانية : شنقريحة من رموز العشرية السوداء بالجزائر ومتعطش للدماء

هبة بريس - الرباط

سلطت قناة ” دوتشيه فيله ” الألمانية ، الضوء على رئيس أركان الجيش الجزائري ، سعيد شنقريحة واصفة إياه بـ”أحد رموز العشرية السوداء بالجزائر والقائد الفعلي للبلاد”.

واعتبرت القناة الألمانية أن شنقريحة هو مهندس الحرب الباردة مع المغرب، وداعما أساسيا لجبهة البوليساريو الانفصالية”، مشيرة إلى أن صعوده تزامن مع التوتر بين المغرب والجزائر ، حيث أصبح شنقريحة بعد وفاة قايد صالح الرجل الثاني في البلاد لكنه في الحقيقة هو القائد الفعلي للجزائر رغم وجود الرئيس تبون الذي يعد فقط واجهة مدنية لمؤسسة عسكرية متجدرة في الجزائر .

وأضافت القناة الالمانية ان شنقريحة لايفوت اي فرصة لوصف المغرب بالعدو الكلاسيكي ، موضحة ان “تبون ليس برجل قوي في الجزائر، الرجل القوي الحقيقي هو رئيس أركانها”، وبأن شنقريحة “لوث سمعته كزعيم وحشي، بل متعطش للدماء خلال العشرية السوداء”، مضيفة أنه اتهم خلال الفترة ما بين 1992 و1994 بارتكاب عمليات اغتيال بحق المدنيين، مستندة إلى مع ورد في كتاب “الحرب القذرة”، لمؤلفه الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري حبيب سويدية.

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