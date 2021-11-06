المغرب يجدد دعمه “القوي والمتواصل” للسيادة “الكاملة” لدولة الإمارات

هبة بريس

جدد المغرب التأكيد، في نيويورك، على دعمه “القوي والمتواصل” لسيادة الإمارات العربية المتحدة وسلامتها الإقليمية “الكاملة”.

وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، “أود أن أجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية القوي والمتواصل للسيادة الكاملة للإمارات العربية المتحدة على الجزر المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وكذا الحق المشروع لهذا البلد الشقيق في استعادة وحدته الترابية”.

وكان السيد هلال يتحدث في مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1