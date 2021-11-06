الصحة العامة تتعزز بإقليم النواصر

2021-11-06 / 11:36 صباحًا
0
هبة بريس من البيضاء

تعزز إقليم النواصر لجهة الدار البيضاء سطات بالعديد من المرافق الصحية التي تروم تحقيق الصحة العامة وكذا الصحة المدرسية وتقربب الخدمات الصحية من الفئات الهشة.

المركب الاجتماعي الصحي بنعبيد الذي يضم مركزا صحيا وفضاء متعدد الوظائف للنساء وفضاء لصحة الشباب ثم فضاء خاص بالعناية والرعاية للمسنين المعوزين، تم قص شريطه اليوم على هامش احتفال الشعب المغربي بالذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة، بحضور عبد الله شاطر عامل إقليم النواصر، وهي الخطوة التي تندرج في إطار برمجة اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالاقليم التي تروم تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المعوزة، جاعلة المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة.

المشروع الصحي بمنطقة بنعبيد الذي يهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، تحصينا لمكتسبات المرحلتين السابقتين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يتكون من خمس فضاءات، وشيد على مساحة 4000 متر مربع، بغلاف مالي يقدر 9مليون درهم، ويضم، مركزا صحيا لفائدة ساكنة المنطقة من أجل تطوير العرض الصحي والعلاجي بالإقليم، تلبية لإنتظارات المواطنين والساكنة على العموم، وفضاء متعدد الوظائف للنساء يهدف إلى توفير خدمات موجهة إلى النساء في وضعية صعبة تتوزع بين الاستقبال والإنصات والتوجيه من جهة، وخدمات الدعم النفسي والمساعدة القانونية من جهة أخرى، و المسير من طرف الاتحاد الوطني لنساء المغرب الرائدة في مجالات تعزيز ومساعدة النساء، وفضاء لصحة الشباب مسير من قبل المديرية الإقليمية للشباب والرياضة و المندوبية الإقليمية للصحة، الذي من المزمع أن يتكلف بتحسيس وتوعية وتأطير وتقديم خدمات طبية و نفسانية لفئة الشباب، وفضاء تكوين في مجالات الإسعافات الأولية والإنقاذ وتدبير الكوارث، وتقوية قدرات الشباب، إلى جانب التكوين في مجال السباحة والغطس تماشيا مع خصوصية المنطقة، تحت إشراف المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي، بالاضافة إلى مشروع ( الدار الكبيرة) هي عبارة عن فضاء خاص بالعناية والرعاية للمسنين المعوزين من ساكنة الإقليم، توفر لهم العديد من الخدمات من قبيل التطبيب والتنظيف، بعض الحرف اليدوية التقليدية، كالحياكة و الخياطة، والفلاحة، علاوة على أنشطة فنية و توعوية وترفيهية، تشرف عليه مؤسسة الأيادي البيضاء للتنمية.
هبة بريس تابعت جانبا من افتتاح هذا المشروع الصحي ضمن التغطية التالية:

https://www.youtube.com/watch?v=17IGlEVgAj

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بنسعيد يعطي انطلاقة ترميم وتهيئة الموقع الأثري ”دار حوزة“ بإقليم السمارة

بنسعيد يعطي انطلاقة ترميم وتهيئة الموقع الأثري ”دار حوزة“…

2021-11-06 / 2:17 مساءً
Photo of من يحمي هواة القنص من رصاص بنادقهم؟

من يحمي هواة القنص من رصاص بنادقهم؟

2021-11-06 / 1:22 مساءً
Photo of وجدة.. توزيع 25 سنة سجنا لمتابعين بتزوير شواهد الكشف عن كوفيد 19

وجدة.. توزيع 25 سنة سجنا لمتابعين بتزوير شواهد الكشف…

2021-11-06 / 11:45 صباحًا
Photo of الطعن في مشروعية ”جواز التلقيح“ قد يدفع الحكومة إلى تعديل القرار

الطعن في مشروعية ”جواز التلقيح“ قد يدفع الحكومة إلى…

2021-11-06 / 11:22 صباحًا
Photo of أخنوش يزور عدد من المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير

أخنوش يزور عدد من المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية…

2021-11-06 / 10:00 صباحًا
Photo of تقرير: 9 نساء من بين 10 تعرضن للعنف بجهة طنجة-تطوان

تقرير: 9 نساء من بين 10 تعرضن للعنف بجهة…

2021-11-06 / 9:56 صباحًا
Photo of أمن طانطان يطيح بعصابة ويحجز مخدر الاكستازي ومشروبات كحولية

أمن طانطان يطيح بعصابة ويحجز مخدر الاكستازي ومشروبات كحولية

2021-11-06 / 9:21 صباحًا
Photo of الكثيري ..المسيرة الخضراء، مبعث اعتزاز متجدد للأجيال المغربية

الكثيري ..المسيرة الخضراء، مبعث اعتزاز متجدد للأجيال المغربية

2021-11-06 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس السبت.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

طقس السبت.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-11-06 / 7:00 صباحًا
Photo of تخليد الذكرى 46 للمسيرة الخضراء بالرشيدية

تخليد الذكرى 46 للمسيرة الخضراء بالرشيدية

2021-11-05 / 11:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق