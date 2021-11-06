الصحة العامة تتعزز بإقليم النواصر

هبة بريس من البيضاء

تعزز إقليم النواصر لجهة الدار البيضاء سطات بالعديد من المرافق الصحية التي تروم تحقيق الصحة العامة وكذا الصحة المدرسية وتقربب الخدمات الصحية من الفئات الهشة.

المركب الاجتماعي الصحي بنعبيد الذي يضم مركزا صحيا وفضاء متعدد الوظائف للنساء وفضاء لصحة الشباب ثم فضاء خاص بالعناية والرعاية للمسنين المعوزين، تم قص شريطه اليوم على هامش احتفال الشعب المغربي بالذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة، بحضور عبد الله شاطر عامل إقليم النواصر، وهي الخطوة التي تندرج في إطار برمجة اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالاقليم التي تروم تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المعوزة، جاعلة المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة.

المشروع الصحي بمنطقة بنعبيد الذي يهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، تحصينا لمكتسبات المرحلتين السابقتين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يتكون من خمس فضاءات، وشيد على مساحة 4000 متر مربع، بغلاف مالي يقدر 9مليون درهم، ويضم، مركزا صحيا لفائدة ساكنة المنطقة من أجل تطوير العرض الصحي والعلاجي بالإقليم، تلبية لإنتظارات المواطنين والساكنة على العموم، وفضاء متعدد الوظائف للنساء يهدف إلى توفير خدمات موجهة إلى النساء في وضعية صعبة تتوزع بين الاستقبال والإنصات والتوجيه من جهة، وخدمات الدعم النفسي والمساعدة القانونية من جهة أخرى، و المسير من طرف الاتحاد الوطني لنساء المغرب الرائدة في مجالات تعزيز ومساعدة النساء، وفضاء لصحة الشباب مسير من قبل المديرية الإقليمية للشباب والرياضة و المندوبية الإقليمية للصحة، الذي من المزمع أن يتكلف بتحسيس وتوعية وتأطير وتقديم خدمات طبية و نفسانية لفئة الشباب، وفضاء تكوين في مجالات الإسعافات الأولية والإنقاذ وتدبير الكوارث، وتقوية قدرات الشباب، إلى جانب التكوين في مجال السباحة والغطس تماشيا مع خصوصية المنطقة، تحت إشراف المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي، بالاضافة إلى مشروع ( الدار الكبيرة) هي عبارة عن فضاء خاص بالعناية والرعاية للمسنين المعوزين من ساكنة الإقليم، توفر لهم العديد من الخدمات من قبيل التطبيب والتنظيف، بعض الحرف اليدوية التقليدية، كالحياكة و الخياطة، والفلاحة، علاوة على أنشطة فنية و توعوية وترفيهية، تشرف عليه مؤسسة الأيادي البيضاء للتنمية.

هبة بريس تابعت جانبا من افتتاح هذا المشروع الصحي ضمن التغطية التالية:

https://www.youtube.com/watch?v=17IGlEVgAj

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