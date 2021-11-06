أمن طانطان يطيح بعصابة ويحجز مخدر الاكستازي ومشروبات كحولية

هبة بريس- اشعبان لحبيب

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة 5 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و36 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة طانطان، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة لنقل المسافرين، حيث تم العثور بحوزتهما على 200 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، و 202 قنينة من المشروبات الكحولية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات، المتواصلة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهما، الثالث والرابع لصلتهما بهذه الأفعال الإجرامية، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحدهما من حجز 54 قنينة، إضافية من المشروبات الكحولية وسلاح أبيض، علاوة على سيارة ودراجة نارية مشكوك في ملكيتهما ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الأربعة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنين بالأمر.

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