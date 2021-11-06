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طقس السبت.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-11-06 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا إلى محليا بارد خلال الصباح و الليل، فوق مرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية.

وستنزل أمطار أو زخات محليا رعدية فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، وشمال المنطقة الشرقية والريف، كما سيلاحظ تساقط قطرات مطرية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسايس والسفوح الجنوبية-الشرقية.

وسيلاحظ تكون ضباب أو نزول قطرات مطرية متفرقة أحيانا فوق جنوب المنطقة الشرقية، إلى جانب استمرار نزول الأمطار أو الزخات المطرية خلال الليل، مع احتمال بروز الرعد فوق جنوب الأطلس الكبير وسفوحه الجنوبية-الشرقية.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس والريف، ومن المرتقب تناثر حبات من الغبار محليا بالجنوب-الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بعض الشيء على السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وستكون درجات الحرارة الدنيا في انخفاض، وستتراوح ما بين ناقص 3 و4 درجات بالأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 3 و10 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة السايس، والسهول الشمالية، والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 8 و14 درجة بوسط البلاد، ومنطقة سوس والساحل المتوسطي، وما بين 12 و19 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب-الشرقي، وما بين 17 و22 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 6 و14 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، وما بين 12 و18 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 21 و28 درجة بمناطق الشياظمة، وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب-الشرقي، وما بين 27 و34 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف الأصفر والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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