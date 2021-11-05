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ميناء طنجة المتوسط .. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات

2021-11-05 / 4:23 مساءً
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، زوال اليوم الجمعة ، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 7903 قرص طبي مخدر كانت مهربة نحو المغرب انطلاقا من أحد الموانئ الإسبانية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المتورط في هذه القضية، وهو سائق من جنسية مغربية يبلغ من العمر 28 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على هذه الشحنات من الأقراص المهلوسة بداخل مقصورة شاحنة مخصصة لنقل البضائع.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.

وتندرج هذه العملية الأمنية ، بحسب البلاغ، في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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