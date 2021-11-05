نجح بنسبة 89%.. “فايزر” تعلن تطوير دواء لعلاج كورونا

2021-11-05 / 1:51 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة “فايزر”، اليوم الجمعة أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى فيروس كورونا تظهر أنها عالية الفعالية.

وقالت الشركة إن الدواء الذي أطلق عليه “باكسلوفيد”، نجح بنسبة 89 في المئة في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بكوفيد والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.

وأعلنت أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء والجهات التنظيمية الدولية الموافقة على الحبوب في أقرب وقت ممكن، بعد أن أوصى خبراء مستقلون بوقف دراسة الشركة بناء على قوة نتائجها.

وأصدرت شركة فايزر نتائج أولية لدراستها على 775 بالغا. كان لدى المرضى الذين يتناولون دواء الشركة مع مضاد فيروسات آخر انخفاضا بنسبة 89 في المائة في معدل دخولهم إلى المستشفى أو الوفاة بعد شهر، مقارنة بالمرضى الذين يتناولون حبوبا وهمية.

وأقل من 1 في المائة من المرضى الذين يتناولون الدواء احتاجوا إلى دخول المستشفى ولم يمت أحد. في مجموعة المقارنة، تم نقل 7 في المائة إلى المستشفى وكانت هناك سبع وفيات.

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