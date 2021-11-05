بسبب كورونا.. الوزير بنسعيد ينقل المعرض الدولي للكتاب من البيضاء إلى الرباط

هبة بريس

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أنه تقرر تنظيم المعرض الدولي للكتاب والنشر سنة 2022 بصفة استثائية بالرباط التي ستكون خلال هذه السنة عاصمة للثقافة الإفريقية.

وأوضح الوزير خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، أن نقل المعرض من الدار البيضاء إلى الرباط، يُعزى إلى كونها ستكون عاصمة للثقافة الإفريقية، وستحتضن مجموعة من الأنشطة، بما فيها المعرض الدولي للكتاب والنشر.

وأضاف أن الفضاء المخصص لإقامة المعرض ،الذي سيعود خلال سنة 2022 بعد توقفه لسنتين بسبب الجائحة، يستغل حاليا كمستشفى ميداني مخصص لاستقبال المصابين بكوفيد-19، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة الثقافية ستعود إلى العاصمة الاقتصادية سنة 2023 بعد انحسار الوباء.

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