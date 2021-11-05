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طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2021-11-05 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، عودة الأجواء باردة نسبيا، خلال الصباح والليل، فوق مرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، مع مرور سحب كثيفة ستعطى أمطار أو زخات رعدية شرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وستنزل أمطار ضعيفة فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط وسفوحهم الشرقية، مع احتمال هبوب رياح رملية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح قوية نوعا ما فوق السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون درجات الحرارة الدنيا في انخفاض، وستتراوح ما بين ناقص 3 و3 درجات بالأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 4 و9 درجة بهضاب الفوسفاط وولماس، ومنطقة السايس والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، وما بين 8 و14 درجة بالشمال، والوسط، وسوس والواجهة المتوسطية، وما بين 14 و20 درجة غرب وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 6 و14 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و26 درجة بمنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 27 و33 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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