مديونة.. إتلاف كميات مهمة من المخدرات

طارق عبلا_ هبة بريس

أشرفت إدارة الجمارك تحت إشراف النيابة العامة على اتلاف كميات مهمة من المخدرات بمنطقة مديونة، بحضور ممثلين عن المصالح الموازية ضمن لجنة مختصة مكونة من درك وجمارك وسلطات محلية وأمنية وقضائية.

وأضافت ذات المصادر، أن الكمية المحجوزة التي تم اتلافها، تأتي كنتيجة للحملات المكثفة التي شنتها السلطات المعنية على تجار و مروجي المخدرات بجميع أنواعها ومحاربة المواد المهربة ، و ذلك في إطار التعاون و تكثيف الجهود بين الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك لتجفيف منابع ترويج و تهريب المخدرات ومحاربة السلع المهربة.

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