فاس.. العثور على جثة أحد أفراد طاقم تصوير فيلم “إنديانا جونز” بفندق

ع محياوي _ هبة بريس

توفي يوم أمس الأربعاء، أحد أفراد طاقم تصوير فلم«إنديانا جونز » الذي يجري تصويره في المغرب ، حيث عثر على جثة الهالك بأحد فنادق العاصمة العلمية فاس ،وقد خلفت هذه الصدمة حالة من الحزن وسط أفراد طاقمه جراء وفاته .

صحيفة “ذي صن” البريطانية، سلطت الضوء على الحادث الذي عاشه طاقم الفيلم، مشيرة إلى أن الفقيد الذي يسمى « نيك كوباك »، سافر إلى المغرب رفقة 100 شخص من أجل تصوير « إنديانا جونز »، حيث شارك في العمل كممثل ومساعد في التصوير.

وأوضحت الصحيفة، أن الفقيد يبلغ من العمر 54 سنة، حيث تم العثور عليه داخل غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه، إذ تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها السلطات بفاس، أن وفاة الفقيد كانت طبيعية وعادية .

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