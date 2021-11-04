خطير بسطات.. مجهولون يتخلّصون من كلب مسلوخ بالشارع العام

محمد منفلوطي_هبة بريس

في مشهد مقزز يهدد الصحة العامة، تخلص مجهولون في وضعية مريبة من جثة كلب ” سمين” بعد أن كانوا منهمكين في سلخها بإحدى الأركان المقابلة لشارع الحسن الثاني بسطات غير بعيد عن مقر بلدية المدينة.

المشهد المقزز الذي أثار فضول العديد من المارة وهم يُمعِّنُون النظر في جثة الكلب، ومنهم من بدأ في نسج السيناريوهات المحتملة لتسويق هذه اللحوم ووجهتها، ومنهم من طالب بالرفع من درجات اليقظة والتكثيف من دوريات المراقبة الصحية لتشمل كافة المحلات التجارية والمطاعم، وكذا العربات المجرورة المتخصصة في بيع المأكولات السريعة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة تجوال الكلاب الضالة والحمير والبغال التي بدورها بات تسرح وتمرح أمام أعين السلطات والمجالس المنتخبة.

الواقعة خـــــــلّفت ردود أفعال متباينة بين رواد التواصل الاجتماعي، بين مستنكر ومندد ومحذر، وبين من طالب وناشد والتمس من الجهات الوصية وخاصة المصالح المكلفة بحماية المستهلك، وكذا المكتب الصحي البلدي بالتدخل، فيما تساءل البعض عن دور الشرطة الادارية في هذا الصدد.

هذا وقد استنكر العديد من المواطنين مثل هاته المظاهر، مطالبين الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء الذين يهددون الصحة العامة.

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