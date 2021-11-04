طقس الخميس.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تكون الأجواء باردة نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، مع نزول زخات مطرية محلية بالأطلسين المتوسط والكبير، والريف، والسايس وداخل مناطق الغرب ووالماس.

وسيلاحظ نزول بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، وتشكل كتل ضبابية كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة ومتفرقة بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر حبات من الغبار بصفة محلية فوق السواحل الوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية والمرتفعات.

ستكون درجات الحرارة الدنيا في انخفاض، وستتراوح ما بين 4 و10 درجات بالأطلسن والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بشمال ووسط البلاد، والسايس، ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 15 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسايس، وما بين 20 و25 درجة بمنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و33 درجة بأقصى جنوب المملكة، وما بين 24 و31 درجة بباقي الأ نحاء.

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