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كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو … مصدر مغربي رفيع المستوى يكشف حقيقة مصرع سائقين جزائريين

2021-11-03 / 6:16 مساءً
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هبة بريس

نفى مصدر مغربي رفيع المستوى شن القوات المسلحة الملكية المغربية غارة على أهداف مدنية أو عسكرية في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية وذلك في أول رد على اتهام الجزائر المملكة المغربية باغتيال ثلاثة رعايا جزائريين في قصف لشاحناتهم.

وشدد المصدر لـ”العربية.نت” على أن القصف الجوي المغربي لشاحنات جزائرية في طريقها إلى موريتانيا “قضية مفتعلة وسبق للسلطات الموريتانية نفيها”.

وأضاف أن “الجزائر تريد افتعال أزمة حول استعمال القوات المسلحة الملكية طائرات الدرون (المسيرات) التي قلبت موازين القوى”.

كما أوضح أن ما حدث يتلخص في التالي: “شاحنتان جزائريتان عبرتا حقلا ملغوما في المنطقة الغازية وسائقاهما الجزائريان كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو”.

وفيما توعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المغرب برد مناسب، قائلا “إن قتل مواطنيه بسلاح متطور لن يمر دون عقاب” تحدثت مواقع وصفحات مغربية عن سعي “الجارة الشرقية لجر المملكة إلى حرب مدمرة و المنطقة إلى

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. اسمع ياتبون انت داىما تدعي الحرب ضد المغرب لكنك تبدو مغرورا المغرب قوي بجيشه وباحقيته لقضيته لاراضيه بالصحراء المغربية نحن لا نخشى الحرب بل الجيش المغربي على استعداد كامل للمواجهة وبمقدوره ان يدمر كل شيء على الارض سواء كان بشرا او حجرا او حيوانا او نباتا فحذاري ان تلعب بالنار الحارقة ياتبون مع القوات المسلحة الملكية المغربية لان ليس بمقدورك الخروج منها بسلام المغرب له القدرة بتدمير الجيش الجزاىري خلال دقاىق انك لا تستطيع مواجهة اقوى قوة قاهرة بشمال افريقيا انها القوات المسلحة الملكية المغربية الباسلة التي يشهد لها بالقوة الضاربة والساحقة للاعداء عاش المغرب عاش الملك محمد السادس الصحراء مغربية الى الابد تحية عاطرة لقواتنا المسلحة الملكية المغربية الباسلة التي تلقن العدو الدروس والعبر

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