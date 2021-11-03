موريتانيا تنفي قصف شاحنات جزائرية على أراضيها
هبة بريس - وكالات
نفت موريتانيا، قصف شاحنات جزائرية على أراضيها ما أسفر عن مقتل ثلاثة جزائريين.
وذكر بيان للأركان العامة للجيش الموريتاني أن “أي هجوم استهدف شاحنات جزائرية شمال البلاد لم يحدث داخل التراب الوطني”.
ودعا الجيش الموريتاني المواقع والمنصات الإعلامية لتوخي الدقة في المعلومات والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة.
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تعليق واحد
الفيديو اللي شفت في اليتوب لشاحنات اللي المرتزقة و الجران السوء تتقول انها قصفت من طرف درون المغربي انها الكذيب في الكذيب المرتزيقة هيا اللي اضرمت النار في اسفل الشاحنات لانها محروقة غير من الاسفل و هيا مسرحيات من الجران السوء من كثرة العداوة و الحسد و البغض اللي في قلوبهم و الصحراء ستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .