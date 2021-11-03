الأمم المتحدة: كورونا قد يسبب زيادة الإصابات بالإيدز في افريقيا

هبة بريس - وكالات

قالت الأمم المتحدة، إن جائحة كورونا (كوفيد- 19) قد تسبب زيادة الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ”الإيدز“ في غرب ووسط أفريقيا.

وذكرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ”الإيدز“ أن ”منطقة غرب ووسط أفريقيا قد تشهد زيادة في الإصابات والوفيات المرتبطة بالفيروس في غضون أعوام قليلة بسبب عدم انتظام الخدمات الصحية بفعل الجائحة“.

وعلى الرغم من أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة ”الإيدز“ تناقصت على نحو مطرد في العقد الماضي، فإن المنطقة سجلت 22 في المئة من الوفيات المرتبطة بالإيدز في 2020.

وكشفت بيانات من البرنامج أن نحو 200 ألف في غرب ووسط أفريقيا أصيبوا بالمرض في العام الماضي من 1.5 مليون في أنحاء العالم.

وتتزايد الإصابات الجديدة في هذه المنطقة على نحو سريع بين الفئات المهددة والتي تشمل الفتيات والنساء والمثليين والعاملات في الدعارة ومدمني المخدرات والسجناء، الذين لا تتوفر لهم دائما إجراءات الوقاية والعلاج.

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