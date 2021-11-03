بسبب عدم توفره على جواز التلقيح.. فنان مغربي يُمنَع من دخول قاعة السينما

2021-11-03 / 12:50 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

وثقت عدسات كاميرا أحد الحاضرين في العرض ما قبل الأول لفيلم “علي صوتك” للمخرج نبيل عيوش،(وثقت) لحظة منع الفنان المغربي عبد الله بنسعيد و شقيقته المنتجة سلمى من ولوج قاعة السينما بسبب عدم توفرهما على جواز التلقيح.

و تم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، عبر مجموعة من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، لتنقسم آراء المتابعين بين مؤيد و معارض.

و الجدير بالذكر أن الفنان عبد الله بنسعيد و شقيقته المنتجة سلمى، قد تمكنا من الدخول إلى قاعة السينما “ميكاراما” لمشاهدة فيلم “علي صوتك” بعد عدة مشاورات مع الأمن.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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