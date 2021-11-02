وهبي: “المغاربة عندما سيحسون بوجود عدالة سيشعرون بالراحة”

2021-11-02 / 10:17 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل اليوم في مداخلة له بلجنة العدل و التشريع بمجلس النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بأن المغاربة سيحسون بالراحة حين شعورهم بالعدل.

و في هذا الصدد، أكد وهبي بصفته كوزير للعدل بأنه لا وجود لحقوق للإنسان بدون إمكانيات مادية كونه لا يمكن تنزيلها بالمجان.

و أوضح وزير العدل بأن المغرب أفضل دولة في العالم العربي في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من كونه الأكثر عرضة للنقد.

و شدد المسؤول الوزاري على أنه بات من الضروري إرساء دعائم العدالة في المغرب، كون المغاربة عندما سيحسون بوجود عدالة سيشعرون بالراحة وفق تعبير الوزير.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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