طقس الأربعاء.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الوسطى ما بين أكادير وطرفاية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا.

وستهم أمطار وزخات مطرية شمال المنطقة الشرقية، والريف، والواجهة المتوسطية، والغرب، ومنطقة طنجة، والسايس، واللوكوس، والأطلس المتوسط، وهضاب الفوسفاط، والماس وتادلة، إضافة الى نزول أمطار متفرقة بكل من الشاوية، ودكالة، وشمال المنطقة الشرقية، والسواحل المتواجدة شمال آسفي والأطلس الكبير.

وستهب الرياح قوية نوعا ما محليا بالواجهة المتوسطية، وبالمنطقة الشرقية وبالأطلس المتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقيةن وما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، والسايس والسهول الأطلسية الشمالية، والسهول الداخلية الشمالية، وما بين 30 و36 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وما بين أصيلة وطرفاية وبباقي المناطق.

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