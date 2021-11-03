الصورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-11-03 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الوسطى ما بين أكادير وطرفاية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا.

وستهم أمطار وزخات مطرية شمال المنطقة الشرقية، والريف، والواجهة المتوسطية، والغرب، ومنطقة طنجة، والسايس، واللوكوس، والأطلس المتوسط، وهضاب الفوسفاط، والماس وتادلة، إضافة الى نزول أمطار متفرقة بكل من الشاوية، ودكالة، وشمال المنطقة الشرقية، والسواحل المتواجدة شمال آسفي والأطلس الكبير.

وستهب الرياح قوية نوعا ما محليا بالواجهة المتوسطية، وبالمنطقة الشرقية وبالأطلس المتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقيةن وما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، والسايس والسهول الأطلسية الشمالية، والسهول الداخلية الشمالية، وما بين 30 و36 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وما بين أصيلة وطرفاية وبباقي المناطق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الصحة: “اللقاح كلف الدولة الملايير والملك بتلقيه التلقيح أعطى النموذج للمغاربة”

وزير الصحة: “اللقاح كلف الدولة الملايير والملك بتلقيه التلقيح…

2021-11-02 / 11:06 مساءً
Photo of نقابة الممرضين تحتج بالإضراب عن العمل ليومين

نقابة الممرضين تحتج بالإضراب عن العمل ليومين

2021-11-02 / 9:27 مساءً
Photo of وزير الصحة: “سنقوم قريبا بتلقيح المهاجرين غير النظاميين و الأطفال المتخلى عنهم”

وزير الصحة: “سنقوم قريبا بتلقيح المهاجرين غير النظاميين و…

2021-11-02 / 8:47 مساءً
Photo of أيت الطالب: “الناس لي في المنظومة الصحية عياو بعد عامين ديال تمارة”

أيت الطالب: “الناس لي في المنظومة الصحية عياو بعد…

2021-11-02 / 7:51 مساءً
Photo of وزارة التجهيز تخصص 135 مليار لإنجاز طرق سريعة جديدة بالمغرب

وزارة التجهيز تخصص 135 مليار لإنجاز طرق سريعة جديدة…

2021-11-02 / 7:11 مساءً
Photo of البيضاء.. ترويج الأقراص المهلوسة يطيح بشقيقين

البيضاء.. ترويج الأقراص المهلوسة يطيح بشقيقين

2021-11-02 / 7:05 مساءً
Photo of وزير الصحة: “خاصنا فقط خمسة ملايين شخص لنصل للمناعة الجماعية بالمغرب”

وزير الصحة: “خاصنا فقط خمسة ملايين شخص لنصل للمناعة…

2021-11-02 / 6:55 مساءً
Photo of سابقة.. قطع ” الكهرباء” عن المحكمة الابتدائية بأكادير بسبب عدم اداء الفواتير

سابقة.. قطع ” الكهرباء” عن المحكمة الابتدائية بأكادير بسبب…

2021-11-02 / 5:35 مساءً
Photo of تسجيل 260 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 260 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24…

2021-11-02 / 4:55 مساءً
Photo of ايت الطالب: 64% من المغاربة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

ايت الطالب: 64% من المغاربة تلقوا الجرعة الأولى من…

2021-11-02 / 4:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق