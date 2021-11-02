العيون.. إحباط عدة محاولات للهجرة السرية

2021-11-02 / 12:23 مساءً
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هبة بريس

تمكنت السلطات المحلية والمصالح الأمنية بجهة العيون – الساقية الحمراء، خلال الأسبوع المنصرم، من إحباط عدة محاولات للهجرة السرية إلى جزر الكناري، مما مكن من توقيف العديد من الأشخاص.

وتم إحباط محاولتين للهجرة السرية، الأحد، بجنوب قرية الصيد “تاروما”، مما أسفر عن اعتقال 19 مرشحا من جنسيات مختلفة، وضبط قاربين مطاطيين ومحركين وتسعة براميل من البنزين، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأوقفت المصالح الأمنية، بعد ذلك بيوم واحد، 12 مهاجرا غير شرعي، بينهم ثلاثة قاصرين، في منزل بحي القدس بالعيون.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتحينون الفرصة للإبحار نحو جزر الكناري، مضيفا أن البحث في أغراضهم مكن من اكتشاف سترات للنجاة.

وأسفرت عملية أخرى، في 26 أكتوبر المنصرم، عن توقيف 56 مهاجرا سريا، بالإضافة إلى حجز 12 عجلة مطاطية وسترتين للنجاة.

يذكر أن المصالح الأمنية كثفت، مؤخرا، عملياتها لمكافحة الهجرة السرية على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين للهجرة السرية، وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

وتندرج هذه العمليات، التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر

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