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طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-11-02 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، تشكل سحب أحيانا كثيقة مصحوبة بأمطار وقطرات متفرقة بالبوغاز، واللوكوس، والريف الغربي والسايس.

وستهم كتل ضبابية مع قطرات متفرقة، خلال الصباح، السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وستصبح السماء أحيانا غائمة خلال الليلة القادمة مع أمطار متفرقة بالسواحل الشمالية وغرب الواجهة المتوسطية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بغرب الريف، والواجهة المتوسطية والبوغاز، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية عموما في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 9 و13 درجة بالجنوب الشرقي الهضاب العليا، وما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و23 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 32 و36 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بداخل سوس، والشياضمة، والسهول غرب الأطلس، والجنوب الشرقي، وما بين 20 و26 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين رأس سبارتيل وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدورن وهائجا بجنوب بوجدور.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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