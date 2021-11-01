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أمن العيون يحقق في محاولة تهجير 11 شخصا

2021-11-01 / 4:28 مساءً
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هبة بريس - العيون

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتشخيص وتوقيف جميع المتورطين في محاولة تهجير أحد عشرا مرشحا للهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل مدينة العيون في اتجاه جزر الكناري .

وكانت مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع السلطة المحلية بالعيون قد ضبطت أحد عشر مرشحا للهجرة السرية داخل أحد المنازل، من بينهم سيدتان وقاصران، وذلك بعدما سلموا لاثنين من المنظمين لعمليات الهجرة السرية 20 ألف درهم لكل واحد منهم.

وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات بغرض توقيف المتورطين الضالعين في تنظيم الهجرة السرية والنصب والاحتيال، بغرض ضبطهم وتوقيفهم أمام النيابة العامة المختصة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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