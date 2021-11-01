احتفال مشاهير مغاربة ب”الهالوين” يجر عليهم انتقادات النشطاء

هبة بريس - الرباط

موجة من الانتقادات، تلك التي طالت عددا من المشاهير المغاربة من فنانين ومؤثرين بسبب احتفالهم ب”الهالوين”.

و تداول عدد من الفنانين والمؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات توثق لاحتفالهم بعيد “الهالوين”.

وظهر عدد المشاهير المغاربة رفقة أصدقائهم وأبنائهم بصور و”لوكات” مخيفة وغريبة، احتفالا ب”الهالوين”.

وفي هذا الصدد، انتقد عدد من النشطاء، احتفال المشاهير والمؤثرين الذين يتابعونهم الملايين من الأشخاص وعلى رأسهم المراهقين والشباب، بهذه المناسبة.

وعلق أحد النشطاء على صور الاحتفالات بالقول “حشومة وعيب على هاد الفنانين والمؤثرين اللي كيتابعوهوم بزاف الناس يروجو لهاد الأمور ويصورو لينا بأن الاحتفال بهاد الأعياد أمر عادي”.

وأضاف آخر “الله يسترنا من هاد التلقيد الأعمى، واش الأجانب كيحتافلو بعيد الفطر وعيد الأضحى ولا غا نتوما اللي كتبغيو تقلدوهوم فكلشي، الله يرد بيكوم”.

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