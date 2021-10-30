بعد انتخابه أمينا عاما “للبيجيدي” ..العثماني يهنئ بنكيران ويتمنى له الشفاء

2021-10-30 / 11:00 مساءً
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هنأ سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت 30 أكتوبر ، عبد الاله بنكيراه بعد انتخابه أمينا عاما جديدا للمصباح خلال المؤتمر الاستثنائي ببوزنيقة.

وفي أول تعليق له ، قال سعد الدين العثماني إن البيجيدي عاش، اليوم السبت، لحظة ديمقراطية متميزة تمثل نموذجا نادراً في الحياة السياسية الوطنية، وفق تعبيره ، قائلا :“أتمنى له كل التوفيق إن شاء الله رفقة القيادة الجديدة للحزب التي سيختارها، وأتمنى له الشفاء العاجل”.

وحصل ابن كيران على الأغلبية الساحقة من الأصوات، بتصويت 1112 عضوا لصالحه، بنسبة 81 في المائة من الأصوات، مقابل 231 صوتا لعبد العزيز العماري (%18)، و15 صوتا لعبد الله بووانو (%1)، مع 4 أصوات ملغاة، وذلك من أصل 1252 عضوا في المؤتمر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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