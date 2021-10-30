السودان..مقتل شخصين في احتجاجات ضد الانقلاب

هبة بريس - وكالات

كشفت لجنة أطباء السودان اليوم السبت إن شخصين قُتلا برصاص قوات الجيش في مدينة أم درمان.

وقالت اللجنة في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك: “تقوم مليشيات المجلس العسكري الانقلابي الآن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بمنطقة أم درمان ومناطق أخرى من العاصمة الثائرة”.

وأضافت: “ارتقى إثر ذلك شهيدان كما أسلفنا قبلا، ويوجد عدد من الجرحى”.

وتابعت: “الثورة مدها كاسح ورصدها مستمر ولن يفلت مجرم من عقابها القادم لا محالة”.

وقال شاهد إن مئات آلاف من السودانيين خرجوا اليوم في احتجاجات بالعاصمة الخرطوم تنديدا بالانقلاب العسكري الذي وقع قبل أيام وللمطالبة بإعادة الحكم المدني.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0