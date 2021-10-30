أمن كلميم يحجز 10 كلغ من مخدر الشيرا ويوقف شخصين

هبة بريس- اشعبان لحبيب

لازالت مصالح الشرطة القضائية، بمدينة كليميم تشن حملاتها ضذ مروجي المخدرات، والخارجين عن القانون حيث علمت هبة بريس من مصادر خاصة، أنه جرى مساء أمس الجمعة توقيف شخصين، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وحسب ذات المصدر، فقد تم توقيف المشتبه فيهما بأحد أحياء مدينة كليميم، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزل أحد الموقوفين من حجز صفائح من الحشيش بلغ مجموع وزنها 10 كيلوغرامات.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي

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