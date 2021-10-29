رئيس برشلونة: تأخرنا في إقالة كومان

هبة بريس - وكالات

قال جوان لابورتا، رئيس برشلونة، المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إن ناديه تأخر في إقالة المدرب الهولندي، رونالد كومان، وإنه كان يفترض الاستغناء عن خدماته قبل الهزيمة 1-صفر أمام رايو فايكانو الأربعاء الماضي.

وأعفي كومان من مهامه بعد أن تلقى فريقه الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني عقب الخسارة 2-1 في عقر داره أمام ريال مدريد في مباراة القمة الأحد الماضي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحافي خلال تقديم مدرب برشلونة المؤقت سيرجي بارجوان “بالنظر إلى الوضع اليوم نرى أنه كان من الأفضل اتخاذ قرار (إنهاء عقد كومان مبكرا)”.

وأضاف رئيس النادي الكتالوني “الآن من السهل قول ذلك لكن الظروف هي التي دفعتنا للانتظار. اعتقدنا أن كومان بحاجة إلى المزيد من الوقت. أتحمل المسؤولية كاملة لكن الوضع وصل إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر”.

وأشار لابورتا إلى أن المحادثات مع لاعب برشلونة السابق تشافي مدرب السد القطري وصلت إلى مرحلة متقدمة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين بعد.

وأردف لابورتا قائلا “هو صديق ودائما كنت أعتقد أن تشابي سيصبح يوما ما مدربا لبرشلونة. هذه أولوية بالنسبة له. إذا توصلنا لاتفاق فإنه سيحظى بكامل دعمنا”.

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