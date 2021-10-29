رئيس برشلونة: تأخرنا في إقالة كومان

2021-10-29 / 5:39 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قال جوان لابورتا، رئيس برشلونة، المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إن ناديه تأخر في إقالة المدرب الهولندي، رونالد كومان، وإنه كان يفترض الاستغناء عن خدماته قبل الهزيمة 1-صفر أمام رايو فايكانو الأربعاء الماضي.

وأعفي كومان من مهامه بعد أن تلقى فريقه الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني عقب الخسارة 2-1 في عقر داره أمام ريال مدريد في مباراة القمة الأحد الماضي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحافي خلال تقديم مدرب برشلونة المؤقت سيرجي بارجوان “بالنظر إلى الوضع اليوم نرى أنه كان من الأفضل اتخاذ قرار (إنهاء عقد كومان مبكرا)”.

وأضاف رئيس النادي الكتالوني “الآن من السهل قول ذلك لكن الظروف هي التي دفعتنا للانتظار. اعتقدنا أن كومان بحاجة إلى المزيد من الوقت. أتحمل المسؤولية كاملة لكن الوضع وصل إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر”.

وأشار لابورتا إلى أن المحادثات مع لاعب برشلونة السابق تشافي مدرب السد القطري وصلت إلى مرحلة متقدمة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين بعد.

وأردف لابورتا قائلا “هو صديق ودائما كنت أعتقد أن تشابي سيصبح يوما ما مدربا لبرشلونة. هذه أولوية بالنسبة له. إذا توصلنا لاتفاق فإنه سيحظى بكامل دعمنا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of استفتاء.. تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن عالميا

استفتاء.. تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل ظهير أيمن عالميا

2021-10-29 / 4:13 مساءً
Photo of بعد شراء السعودية لنيوكاسل.. تركي يوافق على شراء نادٍ إنكليزي آخر

بعد شراء السعودية لنيوكاسل.. تركي يوافق على شراء نادٍ…

2021-10-28 / 10:03 مساءً
Photo of رسميا.. سيرجي بارجوان مدربا مؤقتا لبرشلونة

رسميا.. سيرجي بارجوان مدربا مؤقتا لبرشلونة

2021-10-28 / 1:45 مساءً
Photo of رابطة الدوري الفرنسي تعاقب حكيمي بالإيقاف لمباراة واحدة

رابطة الدوري الفرنسي تعاقب حكيمي بالإيقاف لمباراة واحدة

2021-10-28 / 12:03 مساءً
Photo of رسميا .. برشلونة يقيل مدربه كومان

رسميا .. برشلونة يقيل مدربه كومان

2021-10-27 / 11:32 مساءً
Photo of رسميا.. انتخاب أنيس محفوظ رئيسا جديدا للرجاء الرياضي

رسميا.. انتخاب أنيس محفوظ رئيسا جديدا للرجاء الرياضي

2021-10-27 / 11:22 مساءً
Photo of أقسى خسارة من نصف قرن.. مونشنغلادباخ “يذل” بايرن ميونيخ

أقسى خسارة من نصف قرن.. مونشنغلادباخ “يذل” بايرن ميونيخ

2021-10-27 / 10:50 مساءً
Photo of بعد إهدار ركلة جزاء.. برشلونة يسقط مجددا

بعد إهدار ركلة جزاء.. برشلونة يسقط مجددا

2021-10-27 / 9:43 مساءً
Photo of مجهودات مغربية كبيرة لإقناع محمد عليشو بحمل قميص المنتخب

مجهودات مغربية كبيرة لإقناع محمد عليشو بحمل قميص المنتخب

2021-10-26 / 5:28 مساءً
Photo of هذه نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية

هذه نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية

2021-10-26 / 2:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق