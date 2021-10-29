لقجع: “الرشوة موجودة في الصفقات ولي كيستحق شي حاجة خاص ياخذها”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا للاستماع لأجوبة وزارة الاقتصاد والمالية على أسئلة المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

هذا الاجتماع حضرته نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية و فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الذي تكلف بتقديم تفاصيل مواد مشروع قانون المالية المقبل.

و خلال مداخلته أوضح فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الرشوة ليست طابو يجب الصمت عنه بل هي ظاهرة موجودة خاصة في الصفقات العمومية و طلبات العروض.

و قال لقجع: “راه نتوما كبرلمانيين خاصكم توصلو للمقاولات باش مايعطيوش الرشوة، البناء المؤسساتي وحده لن يكفي لاستئصال هاته الظاهرة، الأمر يفترض أن نتحمل جميعا المسؤولية بقناعة و إرادة”.

و شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن مقدم الرشوة في طلبات العروض يريد امتيازا ليس من حقه، خاتما كلامه: “خاصنا كاملين ماشي غير المؤسسات نتحملوا المسؤولية، و لي يستحق شي حاجة ياخذها”.

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